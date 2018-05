Cristiano Ronaldo er tilbage i fuld vigør inden Champions League-finalen, men Real Madrid-stjernen har tilsyneladende ikke indstillet sigtekornet helt nøjagtigt endnu efter sin korte skadespause.

Det gik ud over en kameramand under fredagens træning på det olympiske stadion i Kiev, hvor finalen mellem Real Madrid og Liverpool spilles lørdag aften.

Kameramanden, der hedder Juan Lorenzana Prieto, stod bag det ene mål og knipsede løs, da den portugisiske verdensstjerne sendte en raket af sted mod kassen. Det vildfarne skud strøg forbi mål og ramte Prieto så hårdt over det højre øje, at blodet strømmede ud, så han efterfølgende måtte syes.



Det skriver flere internationale medier, heriblandt Marca og ESPN.



På videooptagelser kan man se, hvordan Ronaldo med det samme vidste, at den var gal. Han tog sig straks til hovedet, inden han vinkede undskyldende ned mod Juan Lorenzana Prieto, der ifølge Daily Mail arbejder for den spansksprogede tv-station Univision Deportes Network.

VIDEO: Cristiano Ronaldo gifts cameraman Lorenzana Prieto jacket after striking him with wayward shot.



Cristiano saw what happened and immediately put his hands on his head in shock, then tried to make up for the accident. pic.twitter.com/ZyaKFvLg2D — Cristiano Ronaldo (@LeftWingCR7) May 26, 2018

Som et lille plaster på såret gav superstjernen efterfølgende sin træningsjakke til den sårede kameramand, der dog skulle have det fint efter omstændighederne - i hvert fald var han i stand til at posere med jakken, efter han var blevet lappet sammen.

Cristiano Ronaldo hits cameraman with wayward shot... with the star apologising by giving away his training jacket https://t.co/C8CUgBxlb8 pic.twitter.com/BDeV7zynnW — MailOnline Sport (@MailSport) May 25, 2018

Real Madrid-lejren holdt ellers vejret, da Cristiano Ronaldo måtte udgå med en skade i pausen af El Clasico-opgøret mod Barcelona for tre uger siden. Den portugisiske målsluger endte med at misse to kampe, inden han i sidste weekend var tilbage i madrilenernes startopstilling til sæsonens sidste kamp i La Liga. Her kom han på måltavlen mod Villareal i en kamp, som sluttede 2-2.



I aften gælder det så Champions League-finalen for Ronaldo og co., der kan vinde trofæet med de store ører for tredje gang i træk.