Der venter Kasper Hjulmand et gigantisk arbejde før EM.

For godt nok fik Danmark hevet en lunken 2-0-sejr hjem over Færøerne tirsdag aften, men det får på ingen måde panelet i 'Ugens Rapport' til at bruse over af begejstring for det danske landshold.

Hør, hvem der var aftenens helt, og hvem der var aftenens skurk, i en dugfrisk udgave af B.T.s fodboldpodcast, hvor panelet samtidig kommer med et bud på Danmarks EM-trup.

Du kan høre seneste episode af 'Ugens Rapport' herunder: