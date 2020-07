Lucas Andersen måtte grædende humpe fiberskadet fra onsdagens pokalfinale - og fra sidelinjen kunne han se sine AaB-kammerater tabe kampen 0-2 til Sønderjyske.

Og ikke nok med det - en flok AaB-fans, der nægtede at overholde corona-reglerne om at holde afstand og holde bagdelen i sædet fik undervejs afbrudt kampen i flere omgange. Gruppen af AaB-fans blev til sidst bedt om at forlade stadion.

Til Lucas Andersens store fortrydelse.

»Det er sindssygt ærgerligt. Det tager en stor del af den kulisse, der var. Jeg synes, der var megagod stemning. Og til alle vores hjemmekampe har jeg set dem gøre det samme.«

Finale i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Blue Water Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020. Foto: Claus Fisker Vis mere Finale i Sydbank Pokalen: AaB - SønderjyskE. Blue Water Arena Esbjerg onsdag den 1 juli 2020. Foto: Claus Fisker

AaB-kaptajnen undrede sig efterfølgende lidt over, at arrangørerne først et godt stykke inde i kampen valgte at skride ind.

»Man kunne måske godt have fået styr på det under opvarmningen, hvor det var præcist det samme. Men det skulle lige være midt under kampen, at man begyndte at gå lidt hårdere til værks.«

»Men det er ikke på mit bord at forholde mig til, hvad der foregår oppe på tribunerne,« understregede nordjyden.

De bortviste AaB-fans blev efterfølgende tilbageholdt af politiet - og senere eskorteret til hjem til Nordjylland.