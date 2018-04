Uffe Bech er en glad og lettet mand.

Den 25-årige fodboldspiller, der i øjeblikket er udlejet fra Hannover 96 til Greuther Fürth, blev nemlig tirsdag frifundet i en sag, hvor han var anklaget for at bide en fan i armen under en kamp mellem Hannover 96 og Schalke 04.

I retten nåede det end ikke til en domsafsigelse, før anklageren selv stoppede sagen, da flere vidner havde forklaret, at Uffe Bech handlede i selvforsvar.



Og derfor valgte anklageren altså helt at opgive sagen midtvejs, selv om flere vidner ellers stod til at give deres forklaring.

»Jeg er naturligvis glad for at blive fuldstændig frikendt i dag. Selv om det var det forventede udfald, er det alligevel en stor lettelse, fordi det har været en rystende oplevelse at blive urigtigt dømt i medierne og at se sagen fremstillet på en måde, som ligger så langt fra, hvad der i virkeligheden skete,« siger Uffe Bech og fortsætter:

»At anklageren selv vælger at droppe anklagen, inden han overhovedet har været igennem alle forsvarets vidner, siger også noget om, hvor stærk en sag vi har haft, og hvor mange der har set, at der blev taget kvælertag på mig bagfra, hvorfor jeg handlede i nødværge,« skriver Uffe Bech til BT.

Sagen ramte de danske og tyske overskrifter i februar, da tyske Bild skrev, at Uffe Bech var blevet dømt for at bide en mand i armen, der ønskede en selfie med spilleren.

Det passede dog ikke, men Uffe Bech var blevet indkaldt til retsmøde for episoden, som altså udspillede sig, mens Uffe Bech overværede sine holdkammeraters kamp mod Schalke 04.

»Jeg er ikke blevet dømt på noget tidspunkt i det her forløb. Heller ikke til dagbøder, som det fejlagtigt er blevet skrevet. Med så mange vidner er det faktisk svært at forstå, at sagen kom så langt, men nu er den afsluttet og med det rigtige udfald, og det er dejligt,« fortæller Uffe Bech.