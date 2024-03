Var det Nicolai Poulsen eller Mikkel Duelund, der var den sande skurk?

Det er der stor uenighed om i studiet i B.T.s Superliga-podcast 'Ugens Rapport', der tager den seneste Superliga-runde under kærlig behandling.

For var det Mikkel Duelunds boldtab og alibi af et tilbageløb eller Nicolai Poulsens fejlaflevering og frygtelige forsvarsspil, der var værst, da AGF på pinlig vis lykkede 2-3-målet ind og tabte til FC Midtjyllands ni mand søndag?

»Jeg siger, at Nicolai Poulsen har en kæmpemæssig rolle i det her. Han kunne ikke finde ud af, hvad han skulle og valgte hverken at tage det dybe løb eller gå efter bolden. Det var skandaløst dårligt,« siger vært Jonas Ryefelt i podcasten, da kåringen 'Ugens Skurk' skal tildeles.

I den anden lejr er fodboldreporter Jonas Dalgård, der mener, at AGFs Mikkel Duelund var noget mere skyldig, da det gik galt.

»Jeg tror også, at Uwe Rösler har et horn i siden på ham. Han taber bolden og laver et tæt på kriminelt tilbageløb. Det var alibi,« siger Jonas Dalgård.

Du kan høre hele diskussionen i den seneste udgave af 'Ugens Rapport' herunder eller i din foretrukne podcast-afspiller.

Panelet vender blandt andet også Nicolai Vallys' EM-chancer, smider om sig med kåringer og drøfter Thomas Thomasbergs spiongate, Brøndby-fans overalt i Odense og den tætte, tætte bundstrid i Superligaen.