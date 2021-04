Niclas Hougaard ønsker ikke at forlænge sin kontrakt med Fortuna Hjørring og stopper i klubben til sommer.

Danmarksmesteren Fortuna Hjørring skal på jagt efter en ny cheftræner til at overtage tøjlerne i det nordjyske flagskib i kvindefodbold.

Cheftræner Niclas Hougaard er uenig med klubledelsen om fremtidens retning og ønsker ikke at forlænge sin kontrakt, som udløber efter sæsonen. Det skriver Fortuna Hjørring på sin hjemmeside.

- Han er ikke enig i linjen og de mål, klubben sætter sig. Derfor ønsker han at sige stop.

- Niclas Hougaards ungdomslinje harmonerede godt med Fortunas satsning med blandt andet at gøre akademispillere til elitespillere allerede fra en ung alder. Klubbens ønske er i den seneste tid også gået i retning af noget mere resultatfokuseret, skriver klubben om trænerstoppet.

Klubbens direktør, Jette Andersen, ærgrer sig over, at Hougaard stopper som cheftræner efter halvandet år på posten, men respekterer også beslutningen efter en strategiændring.

- Vi har et ønske om, at Fortuna fortsat skal være et hold i toppen af dansk og europæisk fodbold. Det mål må vi så forfølge med en ny cheftræner. Jeg forventer at præsentere den ny træner umiddelbart efter afslutningen af sæsonen, siger klubdirektøren.

Den forsvarende mesterklub ligger nummer tre i Gjensidige Kvindeligaens slutspil, men er henholdsvis syv og fem point efter topholdene HB Køge og Brøndby.

/ritzau/