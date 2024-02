Det startede egentlig meget godt, men de blev hurtigt uenige.

For da de to landsholdslegender Brian Laudrup og Martin Jørgensen lørdag skulle komme med deres bud på, hvem der bliver engelsk mester til sommer, var de ikke i tvivl.

I Viaplays Premier League-studie svarede de begge i hvert fald hurtigt Manchester City.

Men herefter startede uenigheden.

For Martin Jørgensen pegede nemlig på Liverpool som førsteudfordrer til Pep Guardiolas mandskab.

»Jeg synes, Liverpool fortjener at være førsteudfordrer. De har ikke altid været sprudlende, men de vinder deres kampe, og jeg synes, de er en lille my foran Arsenal,« lød det fra den tidligere landsholdsspiller.

En melding, som Brian Laudrup dog ikke var enig i.

»Jeg vil gerne anfægte det, når vi tænker på den kamp for et par uger siden, hvor Arsenal – i min bog – var klart bedre end Liverpool. Så synes jeg, det er lidt underligt, at de er længere tilbage end Liverpool,« lød det fra fodboldikonet.

Martin Jørgensen lod sig dog ikke påvirke af Viaplay-kollegaens holdning.

»Det må han godt synes er underligt, men jeg har jo ret, ik?« svarede han med et smil, inden Laudrup fik det sidste ord i den diskussion:

»Lad os nu se. Vi tales ved om et par måneder.«