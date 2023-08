Hooligans, slagsmål og voldelige optøjer.

De voldelige episoder mellem fodboldfans nåede i forbindelse med Champions League-kampen mellem AEK Athen og Dinamo Zagreb i sidste uge til nye højder – og det var ikke på den gode måde.

Det får nu UEFAs præsident Aleksander Čeferin til at komme med en klar opfordring til Europa, skriver Reuters.

»Det er fodboldens cancer, og de (hooligans, red.) er ikke fodboldfans,« siger Aleksander Čeferin.

An AEK Athens club soccer player places flowers outside Agia Sophia Stadium, the home stadium of AEK Athens soccer team following clashes between soccer fans, in Athens, Greece, August 8, 2023. Stelios Stefanou/Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. GREECE OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN GREECE. Foto: Eurokinissi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere An AEK Athens club soccer player places flowers outside Agia Sophia Stadium, the home stadium of AEK Athens soccer team following clashes between soccer fans, in Athens, Greece, August 8, 2023. Stelios Stefanou/Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. GREECE OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN GREECE. Foto: Eurokinissi/Reuters/Ritzau Scanpix

Opfordringen kommer efter Aleksander Čeferin onsdag mødte med den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis i Athen.

Mødet fandt sted oven på den tragiske hændelse 7. august, hvor en 22-årig græsk mand blev stukket med en kniv og senere døde af sine kvæstelser på hospitalet, efter sammenstød mellem tilhængere af AEK Athen og Dinamo Zagreb.

»Vi er kommet til et sted, hvor vi er nødt til at sige, nu er det nok. Vi er nødt til at stoppe det. Vold og Hooliganisme er ikke kun et græsk problem,« siger han ifølge Reuters.

I forbindelse med voldsepisoden i Athen blev 83 personer anholdt, over 100 personer afhørt, mens begge fodboldhold tog kraftig afstand fra volden.

Kampen skulle være afviklet 8. august. Den første kamp blev spillet tirsdag aften i Kroatien, og vundet af AEK Athen med 2-1, mens den nu udskudte kamp bliver afviklet i Athen lørdag 19. august.