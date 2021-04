Aleksander Ceferin rådfører sig med juridiske eksperter og undersøger, hvornår klubber kan blive smidt ud.

De 12 storklubber, der er enige om en ny fodboldturnering, skal hurtigst muligt udelukkes fra de turneringer, de ellers deltager i.

Det understreger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, på et pressemøde mandag.

Han kan dog endnu ikke sige, hvornår sanktionerne potentielt kan træde i kraft.

»Vi undersøger det med vores juridiske afdeling, men vi vil tage alle tilgængelige sanktioner i brug, og vi vil informere jer, så snart vi kan.«

»Min holdning er, at de og deres spillere hurtigst muligt skal udelukkes fra alle turneringer,« siger han ifølge Reuters.

Ceferin lægger ikke fingre imellem i sin kritik af de 12 klubber, der har valgt at gå sammen om turneringen med titlen Super League.

Klubberne søger yderligere tre storhold, der skal være medstiftere og dermed sikker på en plads i turneringen år efter år.

Desuden skal der findes fem klubber, som skal kvalificere sig for at deltage.

Klubberne vil gerne blive ved med at spille i de nationale turneringer, selvom Uefa afviser den mulighed.

De har derfor allieret sig med jurister, fremgår det af et brev, som klubberne har sendt til Fifa-præsident Gianni Infantino og Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

Nyhedsbureauet AP er kommet i besiddelse af brevet.

»Vi er bekymrede over, at Fifa og Uefa vil besvare planerne med straffeaktioner og forsøge at udelukke enhver deltagende klub eller spillerne fra deres respektive ligaer,« lyder det i brevet.

»Jeres formelle holdning tvinger os til at tage beskyttende skridt for at sikre os mod en negativ reaktion.«

»Af denne grund har SLCo (Super League Company) indgivet en sag ved de relevante domstole for at sikre en problemfri etablering og drift af konkurrencen i overensstemmelse med gældende love,« skriver klubberne.

/ritzau/