Alle midler tages i brug for at stoppe en udbryderturnering, meddeler Uefa. Klubber kan blive udelukket.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil gå rettens vej for at stoppe udbryderturnering. Og klubber kan blive udelukket fra nationale turneringer.

Det skriver Uefa i en fælles meddelelse med Premier League, Det Engelske Fodboldforbund, Det Spanske Fodboldforbund, La Liga, Det Italienske Fodboldforbund og Lega Serie A.

Sammen skriver de, at de har "erfaret, at nogle få engelske, spanske og italienske klubber har planer om at offentliggøre planer om en lukket, såkaldt Super League".

- Vi vil overveje alle midler, vi har til rådighed, både juridisk og sportsligt, for at forhindre det i at ske. Fodbold er baseret på åben konkurrence og sportslig værdi. Det kan ikke være anderledes, skriver parterne.

- Som tidligere meddelt af Fifa og de seks forbund vil de pågældende klubber blive udelukket fra enhver anden turnering på nationalt, europæisk og globalt niveau, og deres spillere kan blive frataget muligheden for at repræsentere deres landshold.

Mens klubber fra de omtalte lande angiveligt kan være på vej med en udmelding om et nyt samarbejde, har de franske og tyske klubber tilsyneladende takket nej indtil videre.

- Vi vil gerne takke klubberne i de andre lande, specielt dem i Frankrig og Tyskland, som har nægtet at gå med i det, lyder det i meddelelsen.

Flere medier, heriblandt The New York Times, har søndag beskrevet, hvordan en gruppe af klubber er på vej til at stifte deres egen turnering.

Ifølge avisen er mindst 12 klubber nået til enighed om en turnering. Det drejer sig om klubber som Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona og Juventus.

Allerede i oktober sidste år var der rygter om en udbryderliga, og på sin vej ud som præsident for FC Barcelona fortalte Josep Maria Bartomeu, at klubben havde sagt ja til at deltage i den.

- Jeg kan fortælle jer nogle ekstraordinære nyheder. I går accepterede vi et tilbud om at deltage i en fremtidig europæisk superliga, som kan garantere klubben økonomisk stabilitet, sagde han ifølge AFP.

Men planerne er ikke blevet mere konkrete i offentligheden, og i mellemtiden har klubberne og Uefa forhandlet om en revideret udgave af Champions League.

Her var det ventet, at Uefa mandag ville stemme om en ny struktur for den prestigefyldte klubturnering.

Flere medier har beskrevet, at det nye gruppespil ifølge planen udvides til 36 klubber, der skal dyste i én stor gruppe.

Efter den såkaldt "schweiziske model" skal hvert hold spille ti kampe mod ti forskellige hold, fem på hjemmebane og fem ude. Herefter venter et slutspil, som vi kender det.

Spørgsmålet er nu, om den seneste udvikling får betydning for mandagens møde i Uefa.

