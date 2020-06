Med tanke på unge spilleres helbred vil Uefa have færre hovedstødsøvelser i ungdomsfodbold.

Mængden af hovedstødsøvelser i ungdomsfodbold bør mindskes for at beskytte unge spillere mod hovedskader, meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag.

- Trænere bør mindske mængden af hovedstødsøvelser med henblik på, hvor ofte spillere allerede laver hovedstød i kampe.

- De bør også undervises i behovet for at implementere hovedspillet gradvist igennem de forskellige aldersgrupper, siger Uefa ifølge Reuters.

Anbefalingerne for ungdomsspillere kommer som en del af et sæt vejledende regler, der blev godkendt af Uefa på baggrund af undersøgelser, som fodboldforbundet havde bestilt ved det tyske Saarland Universitet og Hampden Sports Clinic i Skotland.

Uefa sagde, at målet med de vejledende regler er at mindske hovedstød i en sådan grad, det er nødvendigt, uden at det går ud over spillets popularitet.

Både Det Engelske Fodboldforbund, Det Skotske Fodboldforbund og Det Nordirske Fodboldforbund har sat en stopper for hovedstød til træning i U12-fodbold.

Ifølge Reuters viste et studie fra Glasgow Universitet støttet af Det Skotske Fodboldforbund, at tidligere professionelle fodboldspillere var i højere risiko for at få demens end resten af befolkningen.

Uefa anbefaler, at boldenes størrelse skal tilpasses aldersgrupperne og pumpes til det lavest acceptable lufttryk - ellers kan skumbolde være et alternativ.

Uefa siger samtidig, at ny forskning peger på, at træning af musklerne i nakken kan forebygge skaden ved hovedstød.

- Det er også værd at bemærke, at piger er mere tilbøjelige til at få hjernerystelser og muligvis også hovedstødsbelastning, end drenge er, står det skrevet i Uefas nye vejledende regler.

Uefa opfordrer nationale fodboldforbund til at implementere reglerne.

/ritzau/Reuters