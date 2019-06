Nations League skal også være en del af Europas VM-kvalifikation frem mod VM i 2022, meddeler Uefa.

Tilfredsheden med Nations League er stor hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Derfor vil turneringen også spille en rolle i forbindelse med den europæiske kvalifikation til VM i Qatar i 2022.

Det fastslog Giorgio Marchetti, der er ansvarlig for Uefas konkurrenceformater, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det er en del af planen, at Nations League skal tilpasses (VM, red.), siger Giorgio Marchetti.

Nations League blev etableret i forbindelse med den igangværende EM-kvalifikation, og idéen med turneringen er at skabe flere vigtige kampe i stedet for de mange testkampe.

- Nations League er allerede vigtig i sig selv. Der er mål og incitamenter for alle hold, og hold kan være involveret lige til slut, siger Giorgio Marchetti.

Der er blevet spillet gruppekampe i fire lag. Vinderne i de forskellige grupper har stadig en mulighed for at nå EM via playoffkampe i marts 2020, selv om de fejler i EM-kvalifikationen, der foregår i øjeblikket.

Det gælder blandt andet for Danmark, som vandt sin gruppe i andet lag i Nations League.

Via playoffkampene vil fire deltagere til EM blive fundet, og EM vil dermed rumme 24 deltagende nationer.

I denne weekend bliver den første vinder i Nations League fundet, når England, Holland, Portugal og Schweiz mødes i en miniturnering i Portugal.

Der spilles i finalestævnet fra onsdag til søndag i denne uge.

I forbindelse med VM skal 55 europæiske lande kæmpe om 13 europæiske pladser i slutrunden, som vil bestå af 32 lande.

Ti af pladserne besættes af gruppevinderne i den almindelige VM-kvalifikation, mens der så vil være tre europæiske pladser tilbage at kæmpe om.

De ti gruppetoere vil efter planen sikre sig playoffkampe om kvalifikation til VM ifølge Marchetti.

Derefter er tanken, at to hold fra Nations League skal supplere i playoffspillet, så 12 hold deltager i et format med to knockoutrunder om de sidste tre VM-pladser.

Uefa forventer at have planen for VM-kvalifikationen færdig i september.

/ritzau/