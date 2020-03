Uefa har besluttet at udsætte EM-slutrunden i fodbold til 2021.

Det Norske Fodboldforbund skriver på Twitter, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet at udsætte EM-slutrunden i fodbold til sommeren 2021.

EM var planlagt til at blive spillet fra 12. juni til 12. juli i år i 12 forskellige lande.

Undervejs skulle der være spillet fire kampe i Parken i København. Tre af dem var Danmarks gruppekampe, mens den sidste var en ottendedelsfinale.

Men som følge af coronavirus har Uefa altså fundet det nødvendigt at skubbe EM et år.

Det vil frigive tid i kalenderen til, at de i øjeblikket afbrudte ligaer overalt i Europa kan færdigspilles, når der ikke længere skal spilles EM.

Ifølge det norske forbund afvikles EM-slutrunden nu i stedet fra 11. juni til 11. juli 2021.

Uefa har en række møder tirsdag og har ikke bekræftet EM-udsættelsen.

Mens det danske landshold er kvalificeret til EM, så ser det anderledes ud for Norge, der skal spille playoff. For at komme med til EM skal Norge først besejre Serbien og derefter enten Skotland eller Israel.

Den norske landstræner Lars Lagerbäck havde som mange andre ventet en udsættelse af EM.

- Som situationen er i verden nu, så var dette en ventet beslutning. Dette må vi selvfølgelig bare respektere. Der er ingen anden måde at tage dette på, siger han til det norske nyhedsbureau NTB.

Op til tirsdagens række af møder i Uefa - som stadig er i gang, kom det frem, at Uefa allerede har afbestilt EM-hoteller i Danmark.

Blandt andet har Uefa annulleret den booking, som forbundet har foretaget på vegne af det danske fodboldlandshold, der før og under EM skulle være indlogeret på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Det bekræftede hoteldirektør Michael Lauritsen tirsdag formiddag i en mail til Helsingør Dagblad bekræfter

En udsættelse af EM-slutrunden var ventet, idet presset på Uefa er enormt fra ligaer, der ellers ikke kan se, hvordan de skal nå at færdigspille denne sæson.

Der er spekuleret i forskellige afkortede formater for eksempelvis Champions League og Europa League.

/ritzau/