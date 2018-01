Seks U21-landsholdsspillere fra Malta er blevet dømt for matchfixing. To af dem er udelukket på livstid.

Nyon. Maltesisk fodbold er blevet ramt af en kæmpe skandale, efter at seks spillere tirsdag blev dømt for matchfixing i forbindelse med to U21-landskampe tilbage i marts 2016.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har undersøgt to kvalifikationskampe til U21-EM mellem Malta og henholdsvis Montenegro og Tjekkiet.

Emanuel Briffa og Kyle Cesare er blevet udelukket fra al fodbold på livstid for at forsøge at påvirke kampenes resultat med henblik på at opnå gevinst for enten dem selv eller en tredjepart.

De fire øvrige spillere blev dømt for ikke øjeblikkeligt og frivilligt at informere Uefa om deres kendskab til forsøget på matchfixing.

Samir Arab har fået to års karantæne, Ryan Camenzuli har fået 18 måneders karantæne, mens Llywelyn Cremona og Luke Montebell har fået et års karantæne hver.

Malta tabte de to involverede kampe med henholdsvis 0-1 og 0-7.

/ritzau/