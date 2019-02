Det europæiske fodboldforbund skal onsdag diskutere, om reglen om udebanemål skal afskaffes i de europæiske turneringer.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil UEFAs eksekutivkomité onsdag debattere fremtiden for reglen, der blev indført i pokalvindernes turnering i 1965.

Ifølge dpa forventes det dog ikke, at UEFA vil træffe en beslutning om eventuelt at afskaffe reglen allerede onsdag.

Reglen om udebanemål benyttes i dag i dobbeltkampe i knockoutfasen af de europæiske klubturneringer Europa League og Champions League samt i flere nationale pokalturneringer.

Hvis hold A vinder 2-1 over hold B på hjemmebane, men hold A taber returkampen mod hold B med 0-1 på udebane, vil hold B gå videre med det samlede resultat 2-2, fordi hold B scorede flere mål end hold A på udebane.

I fodboldjargon er det matematisk ukorrekte udsagn "udebanemål tæller dobbelt" opstået som følge af reglen.

Under et møde for nogle af Europas bedste trænere i september i Uefas hovedkvarter i Nyon gav toptrænere som blandt andre Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsène Wenger og Thomas Tuchel udtryk for, at reglen burde afskaffes.

»Trænerne mener, at det ikke er så svært at score på udebane, som det tidligere har været, så de mener, at der bør kigges på reglen, og det vil vi gøre. Trænerne mener, at fodbolden har forandret sig, og vigtigheden af et udebanemål ikke er den samme, som for mange år siden da reglen blev introduceret,« sagde Giorgia Marchetti, der er vicegeneralsekretær i UEFA, dengang.

Ifølge Marchetti mener trænerne, at reglen godt nok opmuntrer udehold til at angribe mere, men samtidig gør reglen hjemmehold mere defensive, fordi et hjemmehold ofte frygter at indkassere en scoring.

/ritzau/