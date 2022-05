Det europæiske fodboldforbund – UEFA – udelukker Rusland fra kvindernes EM denne sommer, mens russiske klubber heller ikke må deltage i europæiske turneringer i næste sæson.

Det oplyser man i en pressemeddelelse.

Dermed bliver russisk fodbold ramt hårdt af den krig, som landet iværksatte i februar, da man invaderede Ukraine.

For de russiske landshold betyder det blandt andet, at herrerne ikke må spille med i Nations League samt U21-EM, mens kvinderne foruden EM-udelukkelsen ikke er velkomne i VM-kvalifikationen. Her er de danske kvinder i gruppe med Rusland, men om udelukkelsen betyder, at Danmark automatisk er kvalificeret til VM, melder UEFA intet om.

Også ungdomsfodbolden rammes hårdt med udelukkelse af både U17 og U19-landshold.

På klubsiden kan de russiske klubber også droppe alle drømme om Champions League. Her skriver UEFA, at ingen russiske klubber er velkomne i Champions League, Europa League, Europa Conference League, Women’s Champions League og UEFA Youth League.

Russerne havde desuden lagt billet ind på at følge op på VM-værtskabet i 2018 ved at huse EM-slutrunden på russisk grund i enten 2028 eller i 2032. Men det kan de også godt glemme alt om, for her skriver UEFA, at man har afvist buddet som ugyldigt.

Forbundet oplyser, at man løbende vil vurdere de juridiske aspekter af udelukkelserne i takt med, at verdenssituationen udvikler sig i den ene eller anden retning.