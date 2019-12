Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har givet Dansk Boldspil-Union en bøde på 6500 euro svarende til cirka 48.000 kroner.

Bøden gives i forbindelse med den tilskuerballade, der fandt sted i EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Gibraltar i København.

Det skriver Uefa på deres hjemmeside.

Uefas har givet en bøde på 5000 euro for tilskuerballade, da en tilskuer løb ind på banen, mens 1500 euro er givet på grund af brugen af pyroteknik.

Bøden må siges at være i det milde hjørne i forhold til, hvad fodbolddirektør Peter Møller frygtede.

Han var efterfølgende ude og kritisere de fans, der havde brugt reglerne.

»Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp, sagde Peter Møller dengang.

»Vi kan risikere bøder på flere hundrede tusinde kroner, som vi i stedet kunne have brugt på aktiviteter for vores fans. Det var ærgerligt og synd for de mange fans, der gør et fantastisk stykke arbejde med at bakke op om holdet.«

B.T. kunne efter kampen også fortælle historien om den danske fan Kasper, der var vidne til et slagsmål mod slutningen af kvalifikationskampen mod Gibraltar, som Danmark vandt 6-0.

Men hverken slagsmål eller ølkast, som også blev nævnt i DBUs pressemeddelelse, var en del af den sigtelse, som UEFA gik videre med.

Danske tilskuere var også sigtet for at kaste genstande på banen i Dublin, da Danmark spillede sin sidste gruppekamp i EM-kvalifikationen og blev klar til EM-slutrunden næste sommer.

Her har Uefa dog frikendt DBU.