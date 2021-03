Hvis København – og de 11 øvrige EM-værtsbyer - ønsker at være en del af sommerens slutrunde, så SKAL der fans på stadion.

Det fastslår UEFA-præsident Aleksander Ceferin nu.

Tidligere har forbundet ikke meldt så skråsikkert ud om sommerens EM, der oprindeligt skulle have været afviklet i 2020.

Men nu har piben altså fået en anden lyd.

»Vi har adskillige scenarier på bordet, men vi kan garantere, at det er udelukket at spille én eneste kamp ved EM uden fans,« siger Ceferin ifølge Sky Sports.

»Alle værter skal garantere, at der vil være fans til deres kampe,« lyder det fra præsidenten, som derfor også åbner op for, at nogle byer kan miste deres værtskab.

»Det ideelle scenario er at spille turneringen i de 12 oprindelige byer, men hvis det ikke er muligt, så vil det blive afviklet i 10 eller 11 lande, hvis en eller flere af byerne ikke kan imødekomme kravene,« siger præsidenten, som lover en afklaring i den nærmeste fremtid.

»Vi har set en deadline d. 20. april for den endelige beslutning omkring EM,«

/ritzau/