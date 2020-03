Først skrev Uefa fredag, at EM-udskydelsen ikke ændrede på værtslande. Siden trak man artiklen tilbage.

Fredag kunne man på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside læse, at trods udskydelsen af EM til sommeren 2021 ville der ikke blive ændret på planerne for afvikling.

- Vi har tillid til, at alle vores værtsbyer vil forblive, som de er, og at turneringen vil være tro mod dens originale vision: At opsætte en sand europæisk begivenhed, der passer til Uefa's 60-års fødselsdag, stod der i en artikel på uefa.com ifølge TV2 Sporten.

- Europamesterskabet vil fortsat være kendt som Uefa Euro 2020, lød det.

Det stemte ikke helt overens med, at formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, efter udskydelsen af slutrunden sagde, at han endnu ikke vidste, om København så kunne være vært.

Og noget kunne da også tyde på, at Uefa har været lige friske nok med udmeldingerne i artiklen, i forhold til hvad man ved på nuværende tidspunkt.

Artiklen er efterfølgende blevet fjernet fra Uefas hjemmeside, ligesom tweetet, hvor man slog fast, navnet stadig var Euro 2020, er væk.

I stedet skriver Uefa på Twitter:

- Vi undskylder for den tidligere fejl. For at gøre det klart: Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om navnet på det udskudte EM til afholdelse i 2021.

Dermed er vi vist tilbage til, hvad vi også vidste for et par dage siden. EM 2020 skal spilles fra 11. juni til 11. juli i 2021.

Hvad slutrunden officielt kommer til at hedde, og hvor mange og hvilke lande, der ender med at lægge græs til, vides endnu ikke.

/ritzau/