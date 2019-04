Ugens homofobi-sag i Superligaen er nu nået til UEFA.

Og Viktor Fischers protest mod de fans, der sang homofobiske tilråb rettet mod ham, høster roser.

»Jeg applauderer ethvert forsøg på at skabe større lighed og retfærdighed og ser fodbolden som en magtfuld katalysator, der fjerner alle forskelle; sociale og religiøse såvel som race-og kønsdiskriminerende. Den eneste acceptable forskel er farven på spilledragterne.«

Sådan siger præsident Aleksander Ceferin til TV3 Sport.

Sagen kort Superligaen har i de seneste dage været hærget af homofobiske tilråb rettet mod Viktor Fischer fra FCK.

Søndag aften i Odense sang en gruppe OB-spillere: 'Viktor Fischer er homo'.

Mandag sang en stor gruppe Brøndby-fans »Viktor Fischer, han er gay, allez allez,« selvom FCK-spilleren slet ikke var involveret i kampen.

Og ligesom det er tilfældet hos de fleste herhjemme, ærgrer det præsidenten, at der fortsat er homofobiske tilråb på stadions rundt omkring.

»Jeg skammer mig over, at vi i Europa hver eneste weekend oplever hånlige racistiske og homofobiske tilråb uden at forstå den ødelæggende og nedbrydende effekt, de har,« siger Ceferin.

Søndag i Odense kom der homofobiske tilråb mod Viktor Fischer, og FCK-spilleren kvitterede med en reaktion efter kampen.

Både overfor de syngende fans, som han kyssede ud mod efter opgøret, men også i medierne, hvor han understregede, at homofobi ikke hører hjemme i fodbold.

»De prøver at bruge det til at vinde. Det kan de ikke. Jeg vinder alligevel. Og så må de få en reaktion på det, de skodhoveder, der i 2019 synes, at det er en nedværdigende sang. Det er jo helt gak-gak. Kom nu videre,« sagde Viktor Fischer efter kampen.

Mandag aften kom der så nye tilråb i Farum, da en gruppe Brøndby-tilhængere også sang om FCK-spilleren, da det fra lægterne lød: »Fischer, han er gay allez allez.«

Efter weekendens kampe har adskillige dog reageret på især de sociale medier. Blandt dem er den danske vært hos Discovery Networks, Signe Vadgaard, der 'elsker', at Viktor Fischer sagde fra. Det fortalte hun tirsdag til B.T. Og hun er blot en af mange, der har bakket Fischer op efter weekenden. Råbene kommer lige inden, at FCK og Brøndby mødes i Superligaen.

Dommeren i det opgør har allerede meldt ud, at kommer der lignende tilråb under søndagens kamp, er han klar til at stoppe kampen mellem de to rivaler.