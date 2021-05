Uefa kigger på muligheden for at indføre et Final 4-format i Champions League, fastslår Aleksander Ceferin.

En by er vært for begge semifinaler og finalen i løbet af en uge.

Det er planen for fremtidens Champions League, hvis det står til præsidenten i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Jeg er tilhænger af Final 4 i Champions League. Det vil være effektivt i forhold til indtægter, hvis det bliver gjort rigtigt.

- Men alle bør komme med deres synspunkter, siger Aleksander Ceferin til den franske avis L'Equipe.

Idéen er flere gange bragt på bordet siden sidste sæsons afgørelse i Lissabon, der var vært for både kvartfinaler, semifinaler samt finalen.

- Vi snakker om det, men det er ikke afgjort. Vi kunne godt lide Final 8 i Portugal i sidste sæson. Men Final 8 tager to uger, og det er for meget, fastslår Ceferin.

Uefa-bossen erkender, at ikke alle vil være vilde med, at semifinalerne skal afgøres over én kamp.

- Der er fordele og ulemper. Det vil være et fantastisk event med en fodbolduge, der kan kombineres med koncerter og andre begivenheder. Men vi mister også kampe, siger han.

Ifølge Ceferin er en eventuel indførelse af Final 4 først aktuel fra 2024/25-sæsonen.

/ritzau/