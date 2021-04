Der er kun en lille risiko for, at næste uges semifinaler i Champions League bliver ændret, siger Ceferin.

Mens der tidligere på ugen blev sået stor tvivl om næste uges semifinaler i Champions League, lader de nu til at være tilbage på sporet.

Det siger den slovenske præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin.

- Der er relativt lille risiko for, at næste uges kampe ikke bliver spillet, siger han til den slovenske tv-station Pop TV onsdag.

- Nøglen er, at sæsonen er begyndt. Hvis vi aflyste kampene, ville tv-stationerne kræve kompensation.

Semifinalerne står mellem Real Madrid og Chelsea samt Paris Saint-Germain og Manchester City.

At der overhovedet er grund til at understrege, at kampene i Europas største klubturnering bliver spillet, skyldes planerne for den såkaldte Super League.

Planen for udbryderturneringen blev lanceret natten til mandag, og 12 af Europas største klubber meldte sig på banen som medstiftere.

Det holdt kun i knap to døgn, før klub efter klub meldte sig ud som følge af den massive modvind, som piratligaen mødte.

Forinden havde Uefa nået at true klubberne med udelukkelse fra de nationale ligaer, og spillerne i de pågældende klubber blev truet med at blive smidt af landsholdene.

Formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, som også er medlem af Uefas eksekutivkomité, sagde mandag, at han forventede, at Uefa ville gå efter at få smidt de 12 klubber ud.

Dermed kunne medstifterne Real Madrid, Chelsea og Manchester City potentielt kunne ryge ud af Champions League med øjeblikkelig virkning.

- Klubberne skal ud, og det forventer jeg sker på fredag, og så må man se, hvordan man får færdigspillet Champions League, sagde han til DR Sporten.

Juventus-formand Andrea Agnelli, der også var placeret som næstformand for Super League, konstaterede onsdag, at Super League ikke længere kan fortsætte.

Real Madrid-præsident Florentino Pérez mener dog, at projektet blot er sat "på standby".

