Ved det kommende EM i Tyskland er der tilsyneladende frit valg på alle hylder, når det kommer til anførerbind.

Præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, forventer, at næste års EM i Tyskland bliver uden kontroverser.

Det siger han i et interview med tyske RND ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Jeg forventer et miljø uden kontroverser som demonstreret ved det frie valg af anførerbind, lyder det.

Han henviser til diskussionen om det såkaldte One Love-anførerbind, der først blev forbudt ved herrernes VM i Qatar og senere ved kvindernes VM i Australien og New Zealand tidligere i år.

Danmark og flere andre nationer ville benytte sig af det, men det fik Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sat en stopper for med trussel om sportslige sanktioner.

I stedet for One Love-anførerbindet fik landsholdene mulighed for at vælge mellem anførerbind med forskellige budskaber, som Fifa stod bag.

Ved EM bliver det dog tilsyneladende en smule anderledes ifølge Ceferin, hvis udtalelser kan ses som en slet skjult stikpille til Fifas præsident, Gianni Infantino, som han flere gange har strides med offentligt.

- Vi bestræber os på at forhindre og bekæmpe alle former for diskrimination og verbale overgreb, lyder det.

- Men ingen bør misbruge turneringen til deres egen personlige eller politiske agenda.

Det danske landshold skal op mod England, Slovenien og Serbien til næste års EM.

Slutrunden i Tyskland spilles fra 14. juni og varer en måned.

/ritzau/