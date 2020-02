Fodboldforbundene fra Europa og Sydamerika, der har været utilfredse med Fifa, vil arbejde tættere sammen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og det sydamerikanske ditto, Conmebol, underskrev onsdag en aftale, der skal styrke samarbejdet mellem forbundene på de to kontinenter.

Aftalen lægger ikke bare op til et intensiveret samarbejde mellem forbundene, men sender også et signal til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som de to har været utilfredse med, skriver nyhedsbureauet AFP.

Omdrejningspunktet for utilfredsheden skal blandt andet findes i næste års VM for klubhold i Kina.

Uefa har været kritisk over for Fifa-præsident Gianni Infantinos planer om at lade 24 klubber deltage ved VM, men trods modstanden fra Uefa vedtog Fifa planen.

Ifølge AFP's kilder er Conmebol-præsident Alejandro Dominguez utilfreds med, at Infantino talte direkte med sydamerikanske klubber om deres deltagelse ved VM.

Onsdag i schweiziske Nyon skrev Uefa og Conmebol så under på aftalen, der skal bringe kontinenterne tættere sammen i fodboldmæssig forstand. Aftalen erstatter en aftale mellem dem fra 2012.

- Dagens aftale markerer første skridt i et tæt samarbejde mellem Uefa og Conmebol, så vi kan dele ekspertise og viden i udviklingen af spillet på begge kontinenter, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

Blandt andet uddannelse, træning, promotion, konkurrenceorganisation og good governance er punkterne i aftalen.

- Sammen kan vi gøre meget for udviklingen af fodbold, og jeg ser frem til dette forbedrede samarbejde. Dette er blot begyndelsen, siger Conmebol-præsident Alejandro Dominguez.

/ritzau/