Der blev drøftet flere emner i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som bløder op i forhold til Belgien.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har tidligere varslet skrappe tiltag over for lande, der afslutter den hjemlige liga før tid.

Det kan gå ud over eksempelvis Belgien, der har varslet, at man gerne vil afslutte mesterskabet før tid og tildele titlen til Club Brugge.

Men nu bløder Uefa en anelse op i meldingen om, at lande kan risikere at miste sine europæiske pladser i næste sæson, hvis de nationale ligaer ikke spilles færdige.

Det fortæller Uefa efter tirsdagens videokonference med 55 medlemslande.

- Der blev givet kraftige anmodninger om at spille de nationale ligaer og pokalturneringer til ende, men nogle specielle sager vil blive undersøgt, når der er lavet retningslinjer - i tilfælde af en aflyst liga - for deltagelse i de europæiske turneringer, skriver Uefa.

Dermed antydes det, at eksempelvis Belgien måske kan afslutte den hjemlige liga før tid og stadig få adgang til Uefas europæiske turneringer.

Forbundet drøftede også mulige datoer for at genstarte de europæiske klubturneringer, som to arbejdsgrupper har kigget nærmere på i de seneste uger.

Uefa melder dog ikke om konkrete datoer eller mulige scenarier.

Det er et emne, der er på dagsordenen igen torsdag. Hvis der træffes beslutninger om noget, vil det blive meldt ud torsdag, oplyser Uefa.

Udbruddet af coronavirus har sat fodbold på pause i både de hjemlige ligaer og europæiske klubturneringer.

/ritzau/