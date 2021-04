Det lysner, venner!

Der er blot to måneder og en sjat til EM-turneringen langt om længe skydes i gang.

Og lige nu følger de 12 værtsbyer udviklingen i coronapandemien med åndeløs spænding. For det er i disse uger, at det afgøres, hvor mange tilskuere, der kan lukkes ind til EM-festerne rundt omkring i Europa.

Og for Danmark ser det lovende ud. Myndighederne har allerede garanteret, at minimum 11.000 tilskuere kan lukkes ind til de tre gruppekampe i Parken. Og det antal kan blive mere end fordoblet, fortæller det europæiske fodboldforbund, UEFA, til TV3 Sport.

Danske fans efter EM-kvalifikationskampen mellem Danmark - Schweiz i Parken lørdag den 12. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere, fortæller UEFA’s administrerende chef for EURO 2020, Martin Kallen.

»Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60; det vil sige omkring 24.000 tilskuere.«

UEFA vil frem til den 19. april vurdere pandemi-situationen i de 12 EM-værtsbyer – og herefter vil man præsentere individuelle planer for de 12 byer.

Danmark møder Finland i Parken den 12. juni, fem dage senere venter Belgien i nationalarenaen. Og gruppespillet afsluttes med en kamp mod Rusland den 21. juni.