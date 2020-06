På grund af de uventede indtægtstab under coronakrisen må fodboldklubber levere større underskud end ellers.

På grund af coronapandemien har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet midlertidigt at lempe reglerne for Financial Fairplay (FFP).

Det oplyser forbundet efter et møde i eksekutivkomitéen torsdag.

Blandt andet lempes den såkaldte break-even-regel. Den skal sikre, at klubberne generelt ikke bruger flere penge, end de tjener.

Men på grund af de uventede indtægtstab, som coronakrisen har medført, vil en opgørelse af klubbernes forbrug i forhold til indtjening ikke blive foretaget efter regnskabsåret for 2020, men først efter regnskabsåret for 2021.

Regnskabsårene 2020 og 2021 vil desuden blive lagt sammen.

Klubberne får blandt andet også en ekstra måned til at vise, at de ikke har udestående betalinger i forbindelse med spillerhandler, lønninger og skat.

Dette skal nu ske per 31. juli i stedet for 30. juni samt 30. september.

Lempelserne skal ifølge Uefa sikre, at klubberne kan betale deres regninger til tiden og give dem mere tid til at redegøre for uventede indtægtstab relateret til coronakrisen.

Målet er, at udskille coronaeffekterne fra dårlig klubledelse og dårlig økonomisk styring eller bevidst overforbrug.

/ritzau/