Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Barcelona spiller en mulig grim hovedrolle i en giftig korruptionsskandale om hemmelige millionbetalinger til en tidligere chef i den spanske dommerkomité.

Og nu kaster Uefa sig ind i bestikkelsessagen, som kan ende med at blive én af de største skandaler i Fodboldeuropa, hvis beskyldningerne holder stik.

Uefa melder ud, at de nu mener, at der er kød nok på historierne fra Spanien i de seneste uger til, at fodboldforbundets disciplinærkomite med en grundig undersøgelse skal efterforske sagen, som har kastet sorte skygger over den spanske storklub.

Spanske anklagere beskylder FC Barcelona for korruption i sagen om betalinger til et selskab tilhørende Jose Maria Enriquez Negreira, en tidligere højtstående person i dommerkomitéen under Det Spanske Fodboldforbund.

Foto: PAU BARRENA Vis mere Foto: PAU BARRENA

'Barcelona anskaffede og vedligeholdte en strengt fortroligt mundtlig aftale med Jose Maria Enriquez Negreira, så han, i sin egenskab som næstformand i dommerkomitéen, mod betaling ville få dommerkomitéen til at foretage handlinger, der kom FC Barcelona til gode i relation til dommeres beslutninger,' lyder det fra anklagemyndigheden i Spanien.

Radiostationen Cadena Ser fortalte For nogle uger siden, at Barcelona fra 2016 til 2018 skulle have sat 1,4 millioner euro (10,4 millioner kroner) ind på Negreiras bankkonto.

Siden har El Mundo rapporteret, at beløbet muligvis er langt større, og at betalingerne begyndte allerede i 2001 og frem til 2018. I den periode blev der ifølge avisen overført 6,6 millioner euro (49 millioner kroner) til dommerkomitéens næstformand.

FC Barcelona har forsvaret sig med, at Jose Maria Enriquez Negreira leverede tekniske rapporter til klubben. Derudover bidrog han med informationer om talenter fra andre klubber i Spanien, hvilket skulle være 'normal praksis'.