Uefa og Fifa har i de seneste dage tid frigivet midler til sine medlemslande som en hjælp midt i coronakrisen.

Mens fodbolden står bomstille i coronapausen, taber klubber og nationale forbund penge på grund af manglende kampe og indtægter.

Som en hjælp har Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, og Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, i de seneste dage udbetalt penge fra diverse puljer, fonde og hjælpepakker.

Pengene skulle klubberne og forbundene i de fleste tilfælde have haft alligevel, men Fifa og Uefa udbetaler dem før tid.

Den seneste hjælpepakke kommer fra Uefa, som mandag meddeler, at forbundet udbetaler 236,5 millioner euro (1,8 milliarder kroner) til de 55 medlemslande.

Pengene kommer fra Uefas solidaritetsfond Hattrick, som blev oprettet i 2004 for at hjælpe med at udvikle forskellige projekter i forbundene.

De nationale forbund - heriblandt Dansk Boldspil-Union (DBU) - kan hver se frem til at modtage op til 4,3 millioner euro (32 millioner kroner).

Pengene udbetales for at hjælpe de nationale forbund med at klare sig i coronakrisen, forklarer Uefa.

DBU og de øvrige forbund kan bruge pengene, som "de selv ønsker at prioritere i lyset af coronakrisens negative indflydelse på fodboldspillet på alle planer", lyder det fra Uefa.

- Vores sport står foran en hidtil uset udfordring, der er skabt af Covid-19-krisen.

- Uefa ønsker at hjælpe medlemmerne til at klare sig på de måder, der passer til deres specifikke forhold, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin til forbundets hjemmeside.

Præsidenten forklarer, at pengene udbetales for den resterende del af denne sæson, som i de fleste lande er sat på pause, samt for næste sæson.

