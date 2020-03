Flytningen af sommerens EM-slutrunde til 2021 har startet en kædereaktion

Nu flyttes næste års U21-EM og kvindernes EM-slutrunde nu også, så turneringerne ikke kommer i karambolage med hinanden.

Det meddeler UEFA onsdag på Twitter. Det bliver dog ikke meddelt, hvornår U21-EM og kvindernes EM-slutrunde i stedet skal afvikles.

Beskeden kommer dagen efter, at UEFA meddelte, at sommerens (herre-)EM-slutrunde på grund af coronavirussen bliver skubbet et år ud i fremtiden, fra 11. juni til 11. juli i 2021. Den skubber nu de andre slutrunder væk:

Oprindelig skulle U21-EM afvikles 9.-26. juni 2021.

Oprindeligt skulle kvinde-EM afvikles 7. juli-1. august 2021.

Også Nations League-finalestævnet skulle være afviklet i sommeren 2021, og det flyttes også.

I forhold til U21-EM kan en flytning helt frem til 2022 få betydning for, hvilke spillere der må deltage som følge af aldersgrænsen. Igen er det spørgsmål, der endnu mangler at blive besvaret af Uefa.

Kvalifikationerne til både kvindernes EM og U21-EM for mændene er i gang, men er som næsten alt andet sport sat i bero på grund af coronavirus.

Flytningen af EM-slutrunden er den første og eneste store fodboldturnering, der er blevet fuldstændigt omarrangeret i lyset af coronavirussens hærgen.

Alt andet er indtil videre kun suspenderet, uden at der endnu er en klar plan for afvikling. Det drejer sig om alt lige fra nationale ligaer til europæiske cupturneringer osv.