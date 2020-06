Flere tilfælde af coronavirus i Portugal har fået myndighederne til at indføre nye restriktioner.

Der er ikke brug for en plan B til afviklingen af Champions League.

Det siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, selv om Portugal på det seneste har oplevet nye problemer med coronavirus.

Europas største klubturnering i fodbold skal efter planen afgøres i den portugisiske hovedstad, Lissabon, fra 12. til 23. august.

Men i flere forstæder til byen er der en stigning i antallet af coronasmittede, og her er der planer om at indføre nye restriktioner.

Ceferin har holdt et møde med Portugals premierminister, Antonio Costa. Uefa erkender, at der er store udfordringer.

- Alle parter understregede på mødet, at de er fuldt fokuserede på at arbejde sammen for at skabe en succesfuld begivenhed i Lissabon, skriver Uefa i en udtalelse.

- Deltagerne diskuterede det faktum, at det er en turnering uden fortilfælde, hvilket skaber store udfordringer, men gentog troen på, at de nødvendige foranstaltninger vil være til stede i Portugal.

Regeringen i Portugal oplyste i sidste uge, at folk i de særligt ramte områder omkring Lissabon ikke må forlade hjemmet, medmindre de er på vej til og fra arbejde eller nede for at handle.

Tiltaget gælder i første omgang fra 1. til 14. juli.

Champions League skal afgøres i en Final 8-turnering, hvor de otte tilbageværende klubber kæmper om trofæet med de store ører.

Både kvart- og semifinaler skal afvikles over en kamp.

Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Atalanta og RB Leipzig har kvalificeret sig til kvartfinalerne og har dermed booket billetter til finalestævnet.

Ottendedelsfinalerne Manchester City - Real Madrid, Bayern München - Chelsea, Juventus - Lyon og Barcelona - Napoli har endnu ikke fundet en samlet vinder. De opgør skal afgøres 7. og 8. august enten i Portugal eller på de oprindeligt planlagte hjemmebaner.

/ritzau/Reuters