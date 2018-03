Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har droppet sagen om racisme blandt Atalantas fans i en Europa League-kamp mod Borussia Dortmund.

Det skriver nyhedsbureauet AP torsdag.

Efter kampen 22. februar beskyldte Dortmund-angriber Michy Batshuayi Atalantas fans for at lave racistiske lyde under kampen.

'2018 og stadig racistiske abelyde på tribunen ... virkelig?!,' skrev Michy Batshuayi på Twitter.

Uefa åbnede en sag mod Atalanta, men undersøgelsen afsluttes nu.

Og det har fået Michy Batschuayi til at sende en stikpille afsted på sin profil:

'Det er bare abelyde, hvem går op i det. Det er 2018, venner' lyder det fra angriberen.

« Its just monkey noise who cares ? » 2018 guys ... — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 29. marts 2018

Kampen i Italien endte 1-1. Dortmund havde forinden vundet 3-2 i det omvendte opgør og gik dermed videre med samlet 4-3.

I ottendedelsfinalen satte Red Bull Salzburg dog en stopper for det tyske mandskab, der røg ud efter at have tabt 1-2 på hjemmebane.

/ritzau/