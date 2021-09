Real Madrid, FC Barcelona og Juventus vil ikke blive straffet af Uefa for deres medvirken i den meget omdiskuteret Super League.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) opgiver indtil videre at sanktionere de tre resterende klubber i Super League-projektet, Real Madrid, FC Barcelona og Juventus.

Mandag skriver Uefa på sin hjemmeside, at man annullerer den juridiske proces, der ellers var blevet sat i gang - og efterfølgende sat på pause i juni - i et forsøg på at straffe klubberne for deres fortsatte medvirken i projektet.

Samtidig skriver Uefa, at man i første omgang heller ikke længere vil opkræve bødepenge fra de ni klubber, som var en del af Super League, men hurtigt trak sig ud, da projektet blev genstand for massiv kritik.

De ni klubber blev i maj enige med Uefa om sammen at betale en bøde, på hvad der svarede til lidt over 190 millioner kroner, til Uefa.

Alt dette sker, efter at en domstol i Madrid i sidste uge afgjorde, at Uefa ikke kan sanktionere klubberne. Uefa fik i samme ombæring fem dage til at meddele, at man rettede ind efter dommen.

Det har Uefa altså nu gjort.

Super League så dagens lys i april, da 12 af Europas største fodboldklubber offentliggjorde en plan om at danne deres egen liga.

Projektet løb dog hurtigt ind i massiv modvind fra folk i og omkring fodboldmiljøet, og efter blot to dage havde 9 ud af 12 klubber trukket sig. Siden har kun Real Madrid, FC Barcelona og Juventus holdt fast i planen - og drømmen - om en Super League.

/ritzau/