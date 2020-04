Kvinde-EM flyttes til 2022, så turneringen får den opmærksomhed, den fortjener, siger Uefa-præsident.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) bekræfter på Twitter, at EM i kvindefodbold er udskudt fra 2021 til 2022, hvor det skal spilles fra 6. til 31. juli i England.

Beslutningen blev bekræftet på et møde i Uefas eksekutivkomité torsdag.

- Da vi skulle tage en hurtig beslutning angående EM i 2020 (for herrer, red.), havde vi konsekvenserne for kvinde-EM i baghovedet. Vi har nøje overvejet alle muligheder, med vores forpligtelse om at udvikle kvindefodbold i tankerne.

- Ved at flytte EM til året efter (2022, red.) sikrer vi, at vores flagskib inden for kvindeturneringer bliver den eneste store fodboldturnering den sommer og får den opmærksomhed, den fortjener, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i en pressemeddelelse.

I starten af april oplyste Dansk Boldspil-Union (DBU), at kvinde-EM ville blive udskudt til 2022, men Uefa sagde kort tid efter, at der endnu ikke var taget en endelig beslutning. Det er der altså nu.

Herrernes EM, der blandt andet skulle have været spillet i København til sommer, blev i midten af marts udskudt til 2021 på grund af coronavirus.

/ritzau/