Coronapandemien har sået tvivl om meget forud for den kommende EM-slutrunde i fodbold.

Først blev det hele udskudt til sommeren 2021, og sidenhen har der været tvivl om, hvorvidt EM kan afholdes i de 12 planlagte værtslande. Men nu er der godt nyt.

Danmark er således blandt de værtslande, der lever op til kravene og beholder værtskabet og de fire kampe, som hele tiden har været planlagt at skulle finde sted i Parken i København.

Det bekræfter det europæiske fodboldforbund, Uefa, fredag i en pressemeddelelse.

En besked, der naturligvis glæder Dansk Boldspil-Union.

»Det er en glædens dag, at vi nu har en endelig bekræftelse fra UEFA på de fire kampe i Parken til sommer. Særligt fordi vi med regeringens udmelding i marts nu kan se frem mod et EM på hjemmebane med fans på stadion. EM skal være fansenes fest, og det er nu officielt,« siger DBU-direktør Jakob Jensen.

DBU skriver desuden på deres hjemmeside, at der på baggrund af Superligaordningen vil være minimum 11.236 tilskuere til kampene i Parken.

For få dage siden kom Uefa med en opløftende melding, da de ser muligheder for, at antallet af tilskuere kan ende med at blive fordoblet, når flere af Europas stjerner skal betræde det grønne græs i København.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere,« fortalte UEFAs administrerende chef for EURO 2020, Martin Kallen, til TV3 Sport tirsdag.

Fredag oplyser DBU da også, at der er muligheder for at opskalere antallet af tilskuere yderligere, hvis 'sundhedssituationen forbedres'.

Bekræftelsen fra Uefa betyder derfor, at det danske landshold skal spille sine tre gruppekampe ved EM foran hjemmepublikum i Parken.

Derudover bliver Parken også vært for en af turneringens ottendedelsfinaler.

Otte af de 12 værtsnationer for EM har bekræftet, at slutrunden kan afholdes med fans på stadion. Fire byer – Rom, Dublin, München og Bilbao – mangler fortsat afklaring og har fået ekstra tid til at give en endelig tilbagemelding på, hvorvidt der kan være tilskuere på stadion.

Deres deadline hedder 19. april, hvorefter Uefa vil tage en beslutning omkring, hvorvidt de fortsat kan agere værter for sommerens slutrunde.