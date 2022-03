Det gik vildt for sig efter onsdagens CL-kamp mellem Real Madrid og Paris Saint-Germain.

Så vildt, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) nu åbner en disciplinærsag mod franskmændene samt klubbens sportsdirektør, Leonardo, og præsident Nasser al-Khelaifi.

Det oplyser forbundet til det franske medie L'Equipe.

Årsagen er, at især Nasser al-Khelaifi angiveligt gik amok efter nederlaget til den spanske storklub, hvor han viste sin enorme utilfredshed over kampens hollandske dommer, Danny Makkelie.

PSG's sportsdirektør, Leonardo (tv.), og præsident Nasser al-Khelaifi. Foto: FRANCK FIFE Vis mere PSG's sportsdirektør, Leonardo (tv.), og præsident Nasser al-Khelaifi. Foto: FRANCK FIFE

Her overfusede Nasser al-Khelaifi efter sigende en spansk official ifølge flere franske medier, og det risikerer han nu at blive straffet for.

Derudover diskede præsidenten angiveligt op en dødstrussel rettet mod den spanske official.

Ifølge den spanske tv-kanal Movistar sparkede og slog klubpræsidenten desuden på væggene under stadion, inden han råbende forsøgte at trænge ind til Danny Makkelie.

Han blev dog stoppet, da sikkerhedsfolk valgte at gribe ind.

Også sportsdirektør Leonardo skulle ifølge AFP have forsøgt at trænge ind i dommerens omklædningsrum.

PSG tabte 1-3 til Real Madrid efter at have været foran 1-0. Karim Benzema gjorde det onde ved sine landsmænd, da han blev noteret for et hattrick.