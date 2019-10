Skandalekampen mellem Bulgarien og England skal under lup i Uefas dicsciplinærkomité.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil 28. oktober fælde dom i sagen om EM-kvalifikationskampen mellem Bulgarien og England, der blev skæmmet af skandaløse scener på tribunerne i Sofia.

Det oplyser en Uefa-talsmand til nyhedsbureauet AFP.

Mandagens kamp blev to gange afbrudt på grund af racistiske tilråb rettet mod de engelske spillere.

I forvejen var flere afsnit på stadion lukket for tilskuere, fordi der tidligere har været problemer i forbindelse med Bulgariens hjemmekampe.

Skandalekampen har i de seneste dage skabt efterdønninger. Præsidenten for Bulgariens Fodboldforbund, Borislav Mihailov, er trådt tilbage på direkte opfordring fra landets præsident.

Seks tilskuere er blevet anholdt på baggrund af overvågningsbilleder fra stadion, hvor der ifølge anklagen både blev heilet og udsendt abelyde.

Torsdag blev en 18-årig sigtet for at bruge obskøne håndbevægelser, sende nazihilsner og to gange vende ryggen til spillerne og trække bukserne ned.

Hvis han senere bliver dømt skyldig, risikerer han fængsel i op til fem år.

At de fem øvrige anholdte blev fire idømt bøder på 1000 bulgarske lev (cirka 3800 kroner) og forment adgang til sportsbegivenheder i to år.

28. oktober er det så op til Uefas disciplinærkomité at vurdere, om kampen skal have konsekvenser for de bulgarske arrangører.

En af komitéens to næstformænd er danske Jim Stjerne Hansen.

/ritzau/