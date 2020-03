Det europæiske fodboldforbund afviser pure.

»UEFA har ikke modtaget anmodninger om at flytte eller aflyse EM,« lyder det.

Det er over for nyhedsbureauet AP, at fodboldforbundet nu kalder en historie, der dukkede op tirsdag, for 'fuldstændigt usand'.

Her lød det, at flere nationale fodboldforbund skulle have bedt UEFA om at udskyde sommerens EM-slutrunde på grund af den corona-virus, der i øjeblikket hærger hele verden.

Der er kun tre måneder til, at EM efter planen skal begynde med en åbningskamp i Rom - det europæiske land, der i øjeblikket er suverænt hårdest ramt af coronavirussen målt på udbrud og dødsfald. Følg B.T.s liveblog om coronavirussens konsekvenser her

UEFA slår i en udtalelse fast, at man tager 'situationen med coronavirussen meget alvorligt'.

'Vi overvåger tæt situationen og er i kontakt med WHO og nationale myndigheder i forhold til covid-19 og dens udbredelse,' lyder det.

Ifølge AP arbejder UEFA endda hårdt på at få gennemført EM, der skal afvikles på 12 stadioner tværs over Europa, også i Parken i København.

Kommer EM-slutrunden til at leve op til sit navn, Euro 2020, ved at blive afviklet i år? Foto: OLGA MALTSEVA Vis mere Kommer EM-slutrunden til at leve op til sit navn, Euro 2020, ved at blive afviklet i år? Foto: OLGA MALTSEVA

'UEFA har bedt regeringer hen over kontinentet om at sikre, at EM kan finde sted som planlagt om tre måneder på trods af coronavirusudbruddet,' skriver nyhedsbureaet.

Fodboldforbundet skulle ifølge en kilde med kendskab til planlægningen af slutrunden dog have fået besked af WHO om, at coronavirussen sandsynligvis ikke er inddæmmet, når først EM-kamp skal spilles 12. juni.

Omvendt tror UEFA ifølge kilden på, at det stadig er muligt at gennemføre slutrunden, hvis de pågældende værtsbyer både kan klare presset fra covid-19-patienter og tusindvis af fodboldtilhængere på samme tid. Samtidig ser fodboldforbundet positivt på det store antal af spillesteder, fordi det 'giver fleksibilitet' i forhold til at flytte kampe fra én by til en anden, hvis forholdene skulle blive uholdbare ét sted.

Værtsbyerne er foruden København: London, München, Rom, Amsterdam, Baku, Sankt Petersborg, Budapest, Dublin, Glasgow, Bukarest og Bilbao.

24 nationer vil deltager i slutrunden, hvoraf de sidste fire mangler at kvalificere sig. De kommende play-off-kampe bliver dog også påvirket af corona-virakken, da det allerede er meldt ud, at Slovakiet-Irland afvikles uden tilskuere.

Fodboldeuropa er i det hele taget hårdt ramt af konsekvenserne af coronavirussen i øjeblikket.

Serie A-sæsonen i Italien er i øjeblikket suspenderet, lige som flere fodboldkampe i Champions League og Europa League i disse uger gennemføres uden tilskuere.

De kommende runder i Tyskland (delvist), Spanien, Frankrig og Danmark bliver afviklet for tomme tribuner, mens onsdagens Premier League-kamp i England mellem Manchester City og Arsenal er helt aflyst.