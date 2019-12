Fra sæsonen 2021/22 vil kvindernes Champions League ligne mændenes i højere grad, end det gør i dag.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ændrer formatet i kvindernes Champions League i fodbold fra sæsonen 2021/22.

Det skriver Uefa på sin hjemmeside.

Ændringerne blev vedtaget onsdag på et møde i Uefas eksekutivkomité i den schweiziske by Nyon.

I dag indtræder de bedste hold direkte i knockoutkampe, mens en række lavere rangerede hold kæmper for at få en plads i det sjove selskab via et gruppespil forud for hovedturneringen.

Men i det nye format skal 16 hold fordeles i fire grupper, hvor holdene i grupperne møder hinanden ude og hjemme, som man kender det fra herrernes Champions League.

De to bedste hold fra hver gruppe går videre til kvartfinalerne.

Lyon har vundet turneringen de seneste fire år. Fortuna Hjørring sikrede det bedste danske resultat i 2003, da nordjyderne blev nummer to.

I denne sæson røg Fortuna Hjørring og Brøndby begge ud i ottendedelsfinalerne.

/ritzau/