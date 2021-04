Fra sæsonen 2024/25 skal 36 hold mødes på kryds og tværs i en stor gruppe i Champions League.

Godt et halvt døgn efter at 12 europæiske storklubber annoncerede planerne for deres udbryderliga, har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på et møde mandag i eksekutivkomitéen godkendt den kommende struktur for Champions League.

Det nye format bliver en kendsgerning fra sæsonen 2024/25, oplyser Det Europæiske Fodboldforbund.

Turneringen udvides til 36 hold, der mødes i en stor gruppe.

I denne er alle deltagende hold sikret ti kampe mod ti forskellige modstandere, fem på hjemmebane og fem ude.

