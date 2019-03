Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) åbner en sag mod Manchester City for mulig brud på Financial Fair Play (FFP).

Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Undersøgelsen vil fokusere på de anklager om brud på FFP, der er blevet bragt af flere medier,« skriver UEFA i en pressemeddelse ifølge Reuters.

Der bliver blandt andet kigget på en anklage der omhandler, at Manchester City betalte 200.000 pund - svarende til 1,7 millioner kroner - til Jadon Sanchos agent, da fodboldspilleren var blot 14 år gammel, skriver BBC.

Anklagen i forhold til Sanchos fremgik også af nogle dokumenter, som Der Spiegel offentliggjorde i februar. UEFA oplyser desuden, at de i forbundet ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen, så længe efterforskningen er i gang.

Manchester City kan risikere at blive udelukket af fremtidige Champions League-turneringer, hvis klubben bliver straffet, skriver Reuters.

Baggrunden for sagen er lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Det er ikke første gang, Manchester City kommer under luppen i forbindelse med et muligt regelbrud. Tilbage i 2014 var der også mistanke om, at Manchester City havde brudt reglerne for Financial Fair Play. Dengang blev der lavet en aftale, der betød, at Manchester City skulle betale en kæmpe bøde, og samtidig blev truppen til Champions League reduceret.