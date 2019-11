Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, har valgt at åbne en sag mod Danmark efter EM-kvalifikationskampen mod Gibraltar.

Det oplyser forbundet på deres hjemmeside.

Her skriver de, at Danmark sigtes for brug af pyroteknik og for episoden, hvor en tilskuer løb ind på banen og stødte sammen med målmand Kasper Schmeichel.

Der var da også en del uroligheder forbundet med fredagens landskamp.

Det fik DBU til at gå ud i en pressemeddelelse, hvor fodbolddirektør Peter Møller tog skarpt afstand fra de fans, der 'gik langt over stregen'.

»Fredag var der desværre enkelte fans, der gik langt over stregen. Det er fuldstændig uacceptabelt. Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp,« fortalte han.

Peter Møller oplyste i den forbindelse desuden, at man forventede at få en bøde fra UEFA som konsekvens af episoderne - hvilket nu også ser ud til at ske.

B.T. kunne efter kampen også fortælle historien om den danske fan Kasper, der var vidne til et slagsmål mod slutningen af kvalifikationskampen, som Danmark vandt 6-0.

Men hverken slagsmål eller ølkast, som også blev nævnt i DBUs pressemeddelelse, er en del af den sigtelse, som UEFA er gået videre med mod Danmark.

Der falder dom i sagen den 12. december.

