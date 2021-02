Sønderjyske holdt stand i 70 minutter, men et rødt kort og et straffespark banede vejen for en sejr til AGF.

Sønderjyske føler sig i øjeblikket ramt af dommerkendelser, som går holdet imod.

I mandags fik Sønderjyske dømt to straffespark imod sig i et 2-3-nederlag til FC København i Parken. Efterfølgende har dommeren erkendt, at han i begge tilfælde tog fejl.

Igen søndag fik sønderjyderne så dømt et straffespark imod sig i et 0-2-nederlag til AGF. Samtidig blev forsvarsspilleren Stefan Gartenmann udvist, da han modtog sit andet gule kort.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm er efter nederlaget til AGF utilfreds med, at gæsterne skulle spille kampen til ende med ti mand.

- Dømt er dømt. Det, der irriterer mig mest, er, at Stefan Gartenmann blev straffet for gult-rødt.

- Det gule kort ved straffesparket var korrekt, men det første var ikke i orden ud fra den hårde linje, som dommeren fik lagt, siger Riddersholm med henvisning til dommer Mads-Kristoffer Kristoffersens linje.

Gartenmann synes derimod også, at straffesparkskendelsen var tynd, men forsvarsspilleren mener, at han burde være klogere i den slags situationer.

- Jeg havde ikke nok fat i ham til, at jeg synes, der burde være dømt et straffe, for det er bare ting, der sker i felterne, og fodbold er jo en kontaktsport.

- Der var en lille kontakt, og jeg burde vide bedre. Det var dog tyndt, og det kom til at se værre ud, når man så det i slowmotion fra alle mulige forskellige vinkler, mener den 24-årige midterforsvarer.

Sønderjyske holdt AGF fra fadet i godt 70 minutter, inden AGF til sidste satte tingene på plads.

Set i det store perspektiv, mener Glen Riddersholm, at det er de små holds lod at have marginaler imod sig, når man gæster de store klubber i Superligaen.

- Sådan er det. Det er loddet, når man spiller, som vi har gjort i indledningen af foråret mod FC Midtjylland, FCK og AGF.

- Der er man under pres i mere end én forstand, og denne gang må vi også rose AGF, for deres spillere falder på de rigtige tidspunkter og er dygtige til at spille spillet i spillet, konstaterer han.

/ritzau/