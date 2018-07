Kenyaneren Marwa Range, der var udtaget til VM, er udelukket på livstid for at acceptere bestikkelse.

Johannesburg. Den kenyanske dommer Marwa Range kommer ikke til at dømme flere fodboldkampe.

Således oplyser Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), at Range er blevet udelukket på livstid på grund af korruption.

Range var faktisk udtaget til at skulle dømme ved VM i fodbold i Rusland, men hans navn blev taget af listen kort før turneringen, da det blev kendt, at han har accepteret at lade sig bestikke.

Det var en journalist fra Ghana, der afslørede Range. Journalisten udgav sig for at være en fodboldofficial fra Ghana og tilbød Range bestikkelsespenge.

Dommeren accepterede et beløb på 6000 dollar - svarende til 38.000 kroner - men det er ikke oplyst, hvad Range skulle gøre til gengæld.

Den 41-årige Range har været Fifa-dommer siden 2011.

Udelukkelsen af Range er en del af en større skandalesag omfattende afrikanske dommere.

I alt 22 dommere er berørt af CAF's aktion. Blandt andet har Yanissou Bebou fra Togo og Jallow Ebrima fra Gambia fået en karantænedom på hver ti år.

