Nicklas Bendtner var for skadet til VM, som starter på lørdag for Danmarks vedkommende. Men i aften er han tilbage i Rosenborg-truppen, når hans norske klub skal i aktion mod Tromsø.

Det var en lyskeskade, der fik landstræner Åge Hareide til at droppe den erfarne angriber i sidste weekend, hvilket har skabt en del furore. Men Bendtner vurderes til at være fit for fight af Rosenborg. Det skriver Adresseavisen.

»Det, at han er med på træning, og det, at han er med i kamptruppen, siger sit,« meddeler Rosenborgs fysioterapeut, Christian Thorbjørnsen, til Adresseavisen.

»Han er klar til kamp, men resten må Kåre (Ingebrigtsen - Rosenborg-træner, red.) tage stilling til,« siger Christian Thorbjørnsen på spørgsmålet, om Bendtner kan spille 90 minutter.

»Det har været en muskelskade, og der er ikke så meget mere at sige end det. Men det er ikke overraskende, at han er så hurtigt tilbage,« siger fysioterapeuten.

Nicklas Bendtner var til det sidste i spil til en af de 23 danske VM-pladser, men blev vraget af Hareide, som ikke mente, at angriberen ville være kampklar til Danmarks første VM-kamp mopd Peru. Bendtner, som blev skuffet over forbigåelsen, har ikke selv ytret sig om landstrænerens valg.

Fakta Truppen til VM i Rusland MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Simon Kjær MIDTBANE

Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli, Thomas Delaney og William Kvist ANGREB

Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen

Men på Instagram lagde han en video op et par dage senere, hvor han står og sparker lange afleveringer sammen med landsholdskollega Andreas Bjelland, som ligeledes blev vraget med en skade. Bendtner har i den forgange uge både genoptrænet i København og trænet med holdkammeraterne i Rosenborg.

Bendtners fravær i den danske VM-trup har fået stor opmærksomhed. I en sådan grad så landstræner Åge Harede tændte af, da B.T. spurgte til Bendtner efter Danmarks testkamp mod Mexico i lørdags.

»Jeg er træt af at svare på spørgsmål om dem, som er uden for!« tordnede Hareide fra talerstolen.