Mandagens landskamp mod Danmark blev Martin O'Neills sidste.

Landstræner for det irske fodboldlandshold stopper med øjeblikkelig virkning. Det oplyser Det Irske Fodboldforbund.

Også assistenttræner Roy Keane er fortid.

Ifølge det irske fodboldforbunds hjemmeside sker det efter en 'gensidig aftale' mellem parterne

BREAKING: The Board of the Football Association of Ireland have mutually agreed with Martin O’Neill to part company.



Full Story: https://t.co/zumDg6wvre #COYBIG pic.twitter.com/pxwLLN5e8c — FAIreland (@FAIreland) November 21, 2018

Afskeden kommer efter en dårlig stime af resultater, hvor Irland kun har vundet én af de seneste 11 kampe.

Og selv om det forleden blev til 0-0 mod Danmark i den sidste Nations League-kamp haglede kritikken ned over Martin O'Neill.

»Det var i sandheden en kamp, der gjorde, at man mister lysten til fodbold resten af livet. Irland forsvarede i hobetal, og de havde intet at tilbyde offensivt. Det er en kamp, vi allerede har glemt,« lød det eksempelvis hos Sky Sports og noget tilsvarende lød hos de øvrige engelske medier.

Også Danmarks landstræner, Åge Hareide, havde en iskold bemærkning til kvaliteten af det irske spil i kampen.

Martin O'Neill og Åge Hareide gestikulerer undervejs i mandagens landskamp i Aarhus. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Martin O'Neill og Åge Hareide gestikulerer undervejs i mandagens landskamp i Aarhus. Foto: MATTHEW CHILDS

Nu er det så slut for Martin O'Neill, der nåede at være irsk landstræner i næsten præcis fem år.

Men trods den seneste tids tristesse har der også været succes underejs.

»Martin har gjort et fantastisk arbejde i lede holdet gennem en svær gruppe - hvor vi slog verdensmesteren Tyskland - frem til EM 2016, hvor vi kom i ottendedelsfinalen efter en historisk sejr over Italien i Lille,« lyder det fra direktøren for det irske fodboldforbund, John Delaney.

Ikke kun Martin O'Neill og Roy Keane stopper på det irske landshold, det samme gør målmandstræner Seamus McDonagh (goalkeeping coach) og en anden assistenttræner Steve Guppy.