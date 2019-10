Puha, Tottenham.

Bayern Münchens Serge Gnabry gjorde alt, hvad han kunne for at udstille Tottenham med bare to minutters mellemrum.

Og det gjorde han altså ret godt.

For på bare to minutter scorede han to mål, føst til 1-3 og så til 1-4 i kampens anden halvleg.

Her fejrer Bayern München-spillerne scoringen til 1-4. Foto: PAUL CHILDS

SE BEGGE MÅL I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Omvendt må det have givet lettere hovedpine hos trænerstaben i Tottenham at se holdet falde fra hinanden på den måde.

Oprejsning fik de hvide fra London dog lidt af, de de i anden halvleg fik tilkendt et straffespark, som Harry Kane scorede på og dermed kunne bringe Tottenham på 2-4.

Tottenham kom ellers bedst fra start i opgøret og bragte sig hurtigt på 1-0. Men der gik ikke længe, før skuden vendte, og Bayern München fik overtaget på kampen og så ellers begyndte at holde målfest.