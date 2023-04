Lyt til artiklen

Real Madrid udslettede Barcelona på Camp Nou i El Clasico, hvor gæsterne gav deres evige rivaler en sand fodboldlektion.

Gæsterne fra Real Madrid vandt med hele 4-0 i den anden af to pokalsemifinaler. Real Madrid går dermed videre til finalen med en samlet sejr på 4-1 efter ydmygelsen af Barcelona på deres egen hjemmebane.

Karim Benzema scorede formelt alle fire mål, men bør tilskrive Vinicius Jr. en stor del af æren for 1-0-målet. Her sparkede Benzema nemlig bolden i nettet, da den allerede var halvvejs inde over målstregen efter et forsøg fra brasilianeren.

Andreas Christensen var ikke med for FC Barcelona.

I pokalfinalen venter Osasuna, der tog en samlet sejr på 2-1 over Athletic Bilbao i sin semifinale.

Første halvleg var livlig fra start. Barcelona var mest på bolden, mens Real Madrid lod til at satse på omstillinger.

Efter en god indledning af Barcelona begyndte Real at komme bedre med, og kort før pausen gav det afkast.

Efter en god Barcelona-chance slog Real Madrid kontra.

Efter flot samarbejde mellem Vinicius Jr. og Karim Benzema fik førstnævnte bolden lige midt for mål. Brasilianeren forsøgte at prikke bolden forbi Marc-Andre ter Stegen og lykkedes også med det.

Næsten. Bolden ramte en modspiller og hoppede mod mål. Halvvejs inde over målstregen gav Benzema den det sidste puf, og så blev hjemmeholdet sendt i omklædningsrummet med en spand koldt vand i hovedet.

Anden halvleg var kun små fem minutter gammel, da Benzema igen var pletten. Denne gang efter at være blevet spillet fri af Luka Modric.

Hattricket blev fuldendt otte minutter senere på et straffespark, som Franck Kessie begik ved at nedlægge Vinicius Jr.

Barcelona var helt ved siden af sig selv og var slet ikke kommet i gang efter pausen. Kort efter 3-0-målet brændte det igen på foran hjemmeholdets mål.

Det var dog først cirka ti minutter før tid, at Benzema efter et oplæg fra Vinicus Jr. prikkede bolden ind til 4-0, og så var ydmygelsen af Barcelona total.