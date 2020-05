EM kommer alligevel til Danmark, men det krævede en slugt kamel i omegnen af en million kroner fra DBU.

Sommeren 2021 bliver en gigantisk sportsfest i København med ringe, som spreder sig til øvrige dele af Danmark. Både Tour de France og fodbold-EM lægger vejen forbi landet næste sommer.

Det offentliggjorde Københavns Kommune sammen med Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag aften på et pressemøde i Festsalen på Københavns Rådhus.

Men det har ikke været uden besvær at klemme den coronaudsatte EM-slutrunde ind i Københavns sommerplaner 2021, hvor Tour de France også lægger vejen forbi og vil male byrummet gult.

Det har krævet kompromiser på begge sider af forhandlingsbordet fra Tour-arrangør ASO og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) samt DBU.

DBU-formand Jesper Møller og overborgmester Frank Jensen (S) har været blandt de centrale personer i forhandlingerne for at få kabalen til at gå op. Og ifølge førstnævnte har DBU strakt sig langt for at lykkes med opgaven.

- I 2014 valgte vi at afsætte en eventualforpligtelse på 15 millioner kroner i EM-budgettet. Det var det maksimale underskud, vi den gang kunne se, at vi kunne løbe ind i, siger Jesper Møller.

- I vores nuværende regnskab har vi sagt, at det ikke bliver 15 millioner kroner. Vi tror på, det kun bliver 2,5 millioner i vores seneste regnskab. Nu tror administrationen så, at det nok bliver en million kroner dyrere.

Det skyldes, at den stort anlagt EM-fest på Ofelia Plads er nødt til at vige pladsen for Tour de France tidligere end i de oprindelige planer.

- Nu har jeg sat tal på, hvad det er, vi har rykket os med. Op til maksimum en million kroner på at lukke salget ned på Ofelia Plads. Det var jo ikke med i planerne. Men det er på dage, hvor det danske landshold ikke spiller. Så det lever vi med, siger DBU-formanden.

Hvordan kan det være, at DBU ikke kan tjene mange penge på at afholde en af verdens største begivenheder som EM, når håndbold- og ishockeyforbund kan, spørger nogle måske sig selv.

Det er meget simpelt.

- I modsætning til for eksempel ishockey og håndbold, så er det Uefa, som har samtlige indtægter. Så det er egentlig en tung opgave for DBU at afvikle sådan en slutrunde, forklarer Jesper Møller.

- Bliver det et nul, så bliver vi super glade, tilføjer han.

Eftersom Touren havde en uopsigelig aftale med Københavns Kommune om Tour-starten i 2021, kunne ASO-chef Christian Prudhomme egentlig have blokeret for afholdelse af EM i København i 2021.

Det gjorde han dog ikke, og Jesper Møller lægger ikke skjul på, hvor lettet han er over, at Danmark alligevel får lov til at spille tre gruppekampe på hjemmebane under EM.

- Én ting er at være sportsligt kvalificeret. Men at kunne spille på hjemmebane, det kommer aldrig til at ske igen. Så vi er gået all in på det her, lyder det fra DBU-formanden.

EM-slutrunden bliver afviklet i 12 forskellige lande med semifinaler og finale på Wembley i London. Slutrunden foregår fra 11. juni til 11. juli næste år.

