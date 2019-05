Porto-målmanden Iker Casillas ved ikke, om han fortsætter fodboldkarrieren efter blodproppen i hjertet.

Stjernemålmanden Iker Casillas ved ikke, hvordan fodboldfremtiden ser ud, efter han i sidste uge blev opereret for et hjerteanfald.

Det siger Porto-keeperen ved mandagens udskrivelse fra hospitalet.

Fremtiden må vise, om han fortsætter.

- Jeg må vente et par uger eller et par måneder. Jeg er i virkeligheden ligeglad med hvor længe.

- Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Det vigtigste er, at jeg er her, og at jeg er i stand til at tale roligt, siger Casillas ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var under træningen onsdag i sidste uge, at Casillas fik en blodprop. Han fik øjeblikkeligt lægehjælp og blev kørt til hospitalet, hvor han blev opereret akut.

Den 37-årige målmand takker lægerne på hospitalet i Porto samt alle dem, der har sendt ham hilsner i forbindelse med hans sygdom.

- Jeg skal være taknemmelig, da jeg har været meget heldig. Jeg ønsker at takke alle de mennesker, der fik mig til at følge mig elsket, siger Casillas.

Han er mest kendt for sine meritter i Real Madrid, som han har vundet tre Champions League-titler og fem spanske mesterskaber med. Desuden vandt han i 2010 VM, ligesom han også har to EM-titler med Spanien.

Casillas, der fem år på stribe fra 2008 til 2012 blev kåret til den bedste målmand i verden, skiftede til Porto i 2015.

/ritzau/Reuters